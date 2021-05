A participação de portugueses no ciclismo e na natação a nível europeu esta segunda-feira marca um dia em que fecha a quarta jornada da fase de acesso à Liga 3 e também a 37.ª e penúltima jornada da Serie A italiana de futebol.

Às 19h45, o Hellas Verona recebe o Bolonha, enquanto por cá, horas antes, Alverca e Marinhense jogam pelo acesso à Liga 3, a nova competição portuguesa para 2021/2022.

Em Itália, ciclismo, com João Almeida, Nelson Oliveira e Ruben Guerreiro em ação na 10.ª etapa da Volta a Itália, o Giro, que liga Aquila a Foligno, em 139 quilómetros.

Na Hungria, os portugueses entram em ação no primeiro dia dos Europeus de natação, que decorrem até dia 23. Vão estar em competição os já qualificados para Tóquio Alexis Santos (200 metros estilos), Tamila Holub (1.500 livres), Diana Durães (1.500 livres) e Ana Catarina Monteiro (200 mariposa) e ainda Diogo Carvalho, Francisco Quintas, Francisco Santos, João Costa, José Paulo Lopes, Miguel Nascimento e Tomás Veloso, Francisca Martins, Rafaela Azevedo, Raquel Pereira, Rita Frischknecht e Victoria Kaminskaya.

O dia fica ainda marcado por uma conferência de imprensa da Guarda Nacional Republicana (GNR) sobre a operação de segurança para o Rali de Portugal.

Também por cá, o Sporting de Braga faz a apresentação do livro do seu centenário, pelas 17 horas, no Theatro Circo.