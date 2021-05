Possibilidades de títulos, decisões europeias, fuga às descidas. No fundo, muito para decidir este sábado em Portugal (na II Liga) e Europa fora, em dezenas de campeonatos de futebol.

Em Inglaterra, nota para o duelo entre Manchester City e Chelsea, os dois finalistas da Liga dos Campeões, que em caso de vitória dos citizens confere matematicamente o título aos comandados de Guardiola.

Em Espanha, há também duelos importantes na luta pelo título, nomeadamente com o duelo entre Barcelona e Atlético de Madrid em Camp Nou.

ALEMANHA (32.ª JORNADA)

Werder Bremen-Bayer Leverkusen (14h30)

Borussia Dortmund-Leipzig (14h30)

Hoffenheim-Schalke 04 (14h30)

Wolfsburgo-Union Berlim (14h30)

Bayern Munique-Borussia Monchengladbach (17h30)

ESPANHA (35.ª JORNADA)

Alavés-Levante (13h00)

Barcelona-Atlético de Madrid (15h15)

Cádiz-Huesca (17h30)

Athletic Bilbao-Osasuna (20h00)

FRANÇA (36.ª JORNADA)

Nantes-Bordéus (12h00)

Lyon-Lorient (16h00)

INGLATERRA (35.ª JORNADA)

Leeds-Tottenham (12h30)

Sheffield United-Crystal Palace (15h00)

Manchester City-Chelsea (17h30)

Liverpool-Southampton (20h15)

ITÁLIA (35.ª JORNADA)

Spezia-Nápoles (14h00)

Udinese-Bolonha (14h00)

Inter de Milão-Sampdoria (17h00)

Fiorentina-Lazio (19h45)

PORTUGAL (32.ª JORNADA)

Feirense-UD Oliveirense (15h30)

Benfica B-Sp. Covilhã (17h00)

Mafra-Académica (18h00)

Estoril-Desp. Chaves (20h15)

Além da II Liga, em Portugal, nota para quatro jogos importantes, um na fase de acesso à II Liga e outros três na fase de acesso à Liga 3.

CP – Fase de Acesso II Liga (Série Norte):

Anadia-Pevidém (16h00)

CP – Fase de Acesso à Liga 3:

Série 3: Gondomar-Leça (11h00)

Série 8: Olhanense-Real (14h00)

Série 2: Fafe-Vitória Guimarães B (16h30)

Nas modalidades, destaque para a 26.ª jornada do campeonato nacional de andebol, com um clássico entre FC Porto e Sporting, os dois primeiros classificados, às 18 horas. Antes, às 15, há um Avanca-ISMAI e um Benfica-V. Setúbal. Os outros jogos são Boa Hora-FC Gaia (16h30), Madeira SAD-Boavista (17h00), AD Sanjoanense-Águas Santas (18h00), Póvoa Andebol-ABC (19h00) e Sp. Horta-Belenenses (21h00, 22h00 nos Açores).

No basquetebol, há dérbi, com o jogo 2 das meias-finais da Liga, entre Sporting e Benfica, às 18h30.

No futsal, arrancam os play-off da Liga portuguesa, com os dois primeiros jogos dos quartos de final: Viseu 2001-Fundão (19h00) e Modicus-Leões de Porto Salvo (21h00).

Começam também as meias-finais do campeonato nacional de hóquei em patins, com o jogo 1 entre FC Porto e Benfica (12h00) e entre Sporting e Óquei Barcelos (15h00).

No voleibol, Portugal joga o segundo jogo da qualificação para o Europeu: depois de vencer esta sexta-feira a Bielorrússia, joga este sábado com a Noruega (15h00).

No ciclismo, decorre a quarta de cinco etapas da Volta ao Algarve, com o contrarrelógio individual em Lagoa: os ciclistas vão percorrer 20,3 quilómetros. Começa também a Volta a Itália, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar), João Almeida (Deceuninck - Quick Step) e Ruben Guerreiro (EF Education - Nippo). Um contrarrelógio de 8,6 quilómetros na cidade de Turim marca a partida para a 104.ª edição da prova.

Na Fórmula 1, no Grande Prémio de Espanha, há a terceira sessão de treinos livres às 11 horas e, às 14, a qualificação para a corrida de domingo.