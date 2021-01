O FC Porto, atual detentor da Taça de Portugal, desloca-se ao terreno do Gil Vicente para os quartos de final da prova. Já o Sp. Braga recebe o Santa Clara, nos dois jogos que vão determinar a outra meia-final da competição rainha, já que Benfica e Estoril sabem já que se vão defrontar.

Em Barcelos, o encontro está marcado para as 20:45.

Antes, às 19:45, joga-se o Sp. Braga-Santa Clara.

De resto, esta é uma sexta-feira com poucos jogos internacionais e o principal destaque vai, assim, para as meias-finais do Mundial de Andebol. No basquetebol, o Sporting vai tentar a primeira vitória na Taça Europa.

Jogos Internacionais

Estugarda-Mainz, 19h30

Torino-Fiorentina, 19h45

Valladolid-Huesca, 20h00

Lyon-Bordéus,, 20h00

MODALIDADES

Andebol: meias finais do Mundial, França - Suécia, 16:30; Espanha - Dinamarca, 19:30

Basquetebol, Taça Europa: Szolnoki Olajbanyasz (Hun) - Sporting, 20h00