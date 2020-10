Os campeonatos continuam parados devido aos compromissos das seleções que voltam a entrar em campo nesta quinta-feira.

Haverá jogos de qualificação para o Mundial 2022, na América do Sul, mas na Europa o ponto de interesse é outro. Portugal já está qualificado, mas o play-off de acesso ao Euro 2020, que se jogará em 2021, começa a disputar-se nesta quinta-feira, com eliminatórias a uma só mão.

A seleção portuguesa estará atenta, pois daqui sairá o último adversário de um grupo que conta já com Alemanha e França. Portugal terá olhos postos no Islândia-Roménia e no Bulgária-Hungria.

De resto, Sporting e FC Porto decidem a Taça de Portugal em basquetebol e João Almeida e Ruben Guerreiro continuam a participação na Volta a Itália. O primeiro é líder da classificação geral.

Eis o programa para hoje:

Meias-finais do play-off de qualificação para o Euro 2020

Geórgia - Bielorrússia, 17:00

Macedónia do Norte - Kosovo, 19:45

Noruega - Sérvia, 19:45

Escócia - Israel, 19:45

Eslováquia - República da Irlanda, 19:45

Bósnia e Herzegovina - Irlanda do Norte, 19:45

Bulgária - Hungria, 19:45

Islândia - Roménia, 19:45.

Mundial 2022, fase de qualificação, Zona Sul Americana, 1.ª jornada

Paraguai - Peru, 19:30 locais (00:30 de dia 09 em Lisboa)

Uruguai - Chile, 19:45 locais (23:45 em Lisboa)

Argentina - Equador, 21:10 locais (01:10 de dia 09 em Lisboa).

II Liga, jogo em atraso da 1.ª jornada:

Académico de Viseu – Académica, 15:00 *

* jogo com público

Jogos particulares

Rússia - Suécia, 17:30

Bélgica - Costa do Marfim, 19:45

Inglaterra - País de Gales, 20:00

Basquetebol

Taça de Portugal 2019/20, final no Pavilhão Multiusos de Odivelas: Sporting-FC Porto

Ciclismo

Prossegue Volta a Itália, com a participação de João Almeida (Deceuninck-QuickStep) e Ruben Guerreiro (Education First), até 25.

6.ª etapa: Castrovillari - Matera, 188 km.