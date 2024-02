Rodrigo Ribeiro reforçou esta quinta-feira o Nottingham Forest por empréstimo, proveniente do Sporting, e Nuno Espírito Santo, treinador do coletivo inglês, comentou a chegada do jovem português e a possibilidade de somar minutos.

«Vamos poder ver um pouco de todos os jogadores. Depende do momento e da situação da equipa. É um jovem com qualidade. Cabe-nos a nós tentar com que evolua e se torne uma opção válida para o clube», referiu, em conferência de imprensa.

Esta época, o avançado de 18 anos não jogou qualquer jogo pela equipa principal dos leões (apesar de já o ter feito em épocas passadas, com sete jogos no total), mas fez dez partidas pelos «bês», tendo assinado dois golos.

O empréstimo ao Nottingham é até ao final da época, com uma opção de compra de 13 milhões de euros, tal como noticiou o Maisfutebol. Rodrigo junta-se agora ao técnico português Nuno Espírito Santo e ao lateral Nuno Tavares.