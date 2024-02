Na primeira conferência de imprensa desde o fecho do mercado de transferências, Ruben Amorim analisou algumas saídas do Sporting, à margem da projeção da visita ao Famalicão.

«Preparamos, principalmente, o futuro. Sentimos que a equipa B é curta para o Dário [Essugo], mas, na equipa principal – e não por falta de talento dele – há muitas alternativas. Foi ganhar confiança [no Desp. Chaves] para dar o passo seguinte», partilhou o técnico leonino.

Questionado sobre a compra de Koba Koindredi, ao invés do regresso de Mateus Fernandes, emprestado pelo Sporting ao Estoril, Amorim esclareceu que «não havia essa possibilidade», até porque, acrescentou, o jovem médio assume no Estoril um papel semelhante ao de Pedro Gonçalves.

Por fim, o treinador dos leões desejou «a melhor sorte» a Rodrigo Ribeiro, avançado de 18 anos que deixou a equipa B e reforçou, por empréstimo, o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo.

«Foi um jogador que não se desenvolveu tanto como outros. É uma opção do jogador, do agente e desejo-lhe a melhor sorte. [O sucesso futuro] Depende dele, do treinador, num campeonato exigente. Espero que tenha muita sorte», concluiu Ruben Amorim.

O Sporting visita este sábado o Famalicão, às 18h, em encontro da 20.ª jornada da Liga.