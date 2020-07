A figura: Nuno Mendes

Pelo talento que evidencia e porque foi a imagem da reação leonina no segundo tempo. O Sporting demorou a perceber como sair da pressão encarnada, mas na segunda parte, Nuno Mendes usou da qualidade técnica individual para o fazer. Foi ele que iniciou tudo do ponto de vista dos leões em termos ofensivos. Ou seja, se Acuña, por exemplo, estava no nível habitual e obrigatório, foi Nuno Mendes quem começou por destacar o futebol leonino na Luz com arrancadas que abriram o jogo verde e branco. Foi a cara da reação com o seu talento e por isso, só por isso, sai como destaque maior de um leão jovem. Saiu aos 82 minutos e até aí se notou.

O momento: minuto 69

O Sporting já tivera ocasiões e naquele momento até estava fora do pódio. Mas numa belíssima saída, Wendel conseguiu livrar-se da oposição, tocou em Tiago Tomás e o rapaz serviu Sporar com um passe bem medido. O esloveno atirou a contar naquele que foi, mesmo, o melhor desenho do Sporting.

Outros destaques

Neto

Chamado à última hora por causa da lesão de Sebastián Coates, o internacional português atirou-se ao rival. Fez cortes importantes, como aquele a Chiquinho que originou o canto do 1-0. Depois disso, Neto ainda evitou um remate de Pizzi da entrada da área porque foi o primeiro a ler o lance. Para quem foi titular à pressa fez um jogo de bom nível

Max

Não fez muitas defesas, como deve de ser normal num guarda-redes de equipa grande, ainda que isto seja um dérbi. Ora, pela relevância do cartaz, afinal isto é um Benfica-Sporting, as ações tornam-se ainda maiores e a de Max, a remate de Pizzi negou o 1-0 ao 21 da Luz. Uma grande defesa que colocou o guarda-redes leonino no registo do dérbi e que foi complementada com outra, logo a abrir o segundo tempo. Se na primeira demonstrou reação, na segunda teve bom posicionamento.

Tiago Tomás

Duas ações logo cheias de relevo. Uma que acabou por ser ineficaz, outra decisiva. Atirou com estrondo ao poste e, como estava em excelente posição, desperdiçou aquela que era a melhor ocasião dos leões até ao momento. Pouco depois, criou ele outra, com uma assistência a demonstrar visão de jogo para o golo de Sporar.

Sporar

Uma oportunidade, um golo. Tinha falhado o jogo com o Vitória por lesão, mas voltou para o dérbi para entrar na história do maior jogo da capital. Lançado por Tiago Tomás, não perdoou.