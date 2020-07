A figura: Carlos Vinícius

Um goleador tem de ser assim. Com pouco, faz muito e mais uma vez Vinícius transformou minutos em golo. Um golo que define o dérbi, o pódio e a lista de goleadores. Sai como figura do dérbi porque foi decisivo. Jogou poucos minutos e não devia ser? Entrou com uma tarefa, cumpriu e decidiu o que havia a decidir. Qual é a discussão?

O momento: minuto 90

Parecia que vinha lá mais 1-1 entre Benfica e Sporting quando Pizzi assistiu Vinícius para um golo que foi anulado primeiro e validado depois. 2-1 e vitória.

Outros destaques

Gabriel

Fundamental para o Benfica responder ao momento inicial do Sporting e se manter no meio-campo leonino. O camisola 8 foi consistente na pressão, roubou bolas e manteve a equipa alta com isso. Daí também saíram jogadas de perigo encarnado e o próprio Gabriel tentou o golo. Com os colegas mais próximos e sem abusar do passe longo – a pressão alta encarnada assim o impôs – acertou muito mais que noutras noites. Esta foi bastante positiva e no duelo que houve entre centrocampistas de um lado e outro, o camisola 8 do Benfica foi, sublinhe-se, fundamental para o Benfica ganhar a bola e atacar rápido. Saiu na segunda parte, quando o Sporting já se superiorizava.

Seferovic

Num dia em que se decidia o sucessor, o suíço surgiu a despedir-se da coroa de goleador da Liga com um golo. Seferovic fora o melhor marcador do campeonato, Pizzi e Vinícius estavam nessa luta particular, mas foi o suíço quem surgiu no onze no lugar do brasileiro e foi ele que, oportunista, cabeceou para o 1-0. Teve outros bons momentos no jogo, sempre em busca de profundidade, mas também de servir bem os colegas.

Pizzi

Chegou à última ronda como rei dos marcadores, chegou ao jogo com vontade de golo e teve duas ocasiões boas para tal. Duas e meia, porque antes do remate de Cervi, Pizzi podia ter faturado. Ironia das ironias, acabou por fazer o cruzamento que meteu a coroa em Vinícius. Um jogador de equipa deve ser assim, altruísta até ao fim. Perdeu algumas bolas, é verdade, mas esteve sempre bastante ativo e dinâmico.