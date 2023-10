Nuno Tavares associou-se à Casa Pia de Lisboa, instituição que frequentou desde criança, criando o «Prémio Nuno Tavares», através do qual vai atribuir duas bolsas de estudo a alunos do curso de música, na componente artística.

«Estes alunos estão de parabéns e o foco deve ir todo para eles. Para mim é um orgulho e uma honra. Acho fundamental ajudar os alunos da Casa Pia e fico feliz por de alguma forma contribuir para o seu crescimento», referiu o lateral esquerdo português.

«Já estive na posição em que eles estão e sei o importante que é ter algum tipo de apoio. Se ajudar a fazer a diferença, por mínima que seja, já valeu bem a pena.»

Nuno Tavares não conseguiu estar esta quarta-feira no Museu da Marinha, na abertura do ano escolar da Casa Pia, devido a compromissos familiares, mas enviou uma mensagem e fez-se representar pelo empresário José Gamito.

O jogador formado no Benfica, e que atualmente representa o Nottingham Forest por empréstimo do Arsenal, continua a visitar a Casa Pia sempre que pode, sendo que a última vez aconteceu no verão, quando viajou para Lisboa para representar a seleção sub-21 e aproveitou para dar um salto à instituição e rever alguns professores.