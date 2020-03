Mário Lino, antiga glória do boxe português, faleceu esta segunda-feira, vítima da covid-19, revelou a direção da Federação Portuguesa de Boxe.

O antigo atleta tinha 72 anos e foi uma das mais emblemáticas figuras do boxe nacional, como atleta e como treinador.

Na sua carreira contou, a exemplo, com passagem pela secção do FC Porto, na qual foi um dos expoentes do boxe, a par de Alcino Palmeira e Luís Palmeira.