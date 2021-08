A morte do antigo futebolista Sandro Lima, vítima de leucemia, está a gerar uma onde de consternação no mundo do futebol. Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, lamentou o desaparecimento do jovem de 24 anos através das redes sociais.

«No meu gabinete no Dragão tive o prazer de conhecer um rapaz com os verdadeiros valores Porto...Corajoso, lutador, determinado e com uma enorme paixão pelo FC Porto, pela família… pela vida!!! Abraço eterno», escreveu o técnico num post na sua conta oficial de Instagram.