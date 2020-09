O Sp. Braga e o Gil Vicente prestaram nesta quarta-feira uma homenagem a Dito, antigo jogador dos arsenalistas e dirigente dos gilistas que morreu na semana passada.

Os dois clubes minhotos encontram-se num jogo particular, antes do qual exibiram uma faixa na qual se pode ler «Para sempre Dito», com a imagem do antigo internacional português a ser exibida nos ecrãs do estádio.

O Sp. Braga partilhou depois a imagem nas redes sociais com a legenda: «Os campeões são eternos. Até Sempre, Dito».