O Benfica emitiu esta quinta-feira uma nota de pesar pela morte de Dito, lembrando «o defesa-central de referência».

O antigo internacional português, atual diretor geral do Gil Vicente, morreu esta quinta-feira na sequência de um ataque cardíaco fulminante.

Dito, alcunha de Eduardo José Camassele Mendez, tinha 58 anos e um percurso longo e rico no futebol português.

«O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu pesar pelo falecimento do seu antigo atleta Eduardo Mendez (Dito), endereçando as mais sentidas condolências à sua família, amigos e ao Gil Vicente», pode ler-se na nota do clube encarnado.

«Para sempre ficará na nossa memória a qualidade de um defesa-central de referência que em duas épocas (1986-1988) conquistou um título de Campeão Nacional e uma Taça de Portugal pelo nosso clube.»