O antigo futebolista do Leixões e do Vizela, Marques, faleceu no domingo aos 35 anos, vítima de afogamento.

De acordo com a imprensa brasileira, Marques estava junto a uma barragem, perto da cidade de Goiás, quando se deu o infortúnio.

Marques, que fez praticamente toda a carreira no Brasil, na posição de avançado, jogou um ano em Portugal. Foi na época 2008/2009, na qual começou no Leixões, onde fez 15 jogos e quatro golos que ajudaram a um início de época memorável dos ‘bebés do Mar’ na I Liga. Na segunda parte da época, passou pelo Vizela, da II Liga, onde fez 11 jogos e quatro golos.