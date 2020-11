A morte tem andado de braço dado com o mundo do futebol e este domingo levou Papa Bouba Diop, um dos heróis do Senegal no Mundial de 2002. Diop tinha 42 anos e lutava há uns anos contra a terrível esclerose lateral amiotrófica (ELA).



Nascido em Dakar, Diop chegou à Europa em 2000 para jogar no Neuchatel Xamax, na Suíça. Passou para o Grasshoppers e em 2002 fez parte da primeira seleção do Senegal a jogar um Mundial. A seleção africana chegou aos quartos-de-final e Papa Bouba Diop marcou o golo que eliminou a poderosa França ainda na fase de grupos. O antigo médio teve 63 internacionalizaões e fez 11 golos.

Ao dar nas vistas no Campeonato do Mundo, Papa foi contratado pelo Lens, em França, e em 2004 mudou-se para Inglaterra. Vestiu as camisolas de Fulham, Portsmouth, West Ham e Birmingham, onde se despediu em 2013.

Pouco depois de deixar de jogar, Papa Bouba Diop foi diagnosticado com ELA. Perdeu a batalha este domingo, na cidade de Paris, onde vivia nos últimos anos.

VÍDEO: recorde o golo de Bouba Diop à França