O futebolista do Sporting, Luís Neto, perdeu a avó e deixou-lhe este domingo uma homenagem pública, com uma fotografia em família, nas redes sociais.

«Minha avó Noémia. Deixas um vazio muito grande numa casa que sempre teve o postigo aberto. Eu, o Chico, a Vitória, a Ana e o Hernâni somos filhos daquele quintal. Cuidaste de nós e nunca nos faltaste. Mesmo quando te faltaram as forças. Estamos encarregues de te fazer sempre presente também aos teus bisnetos. Encomendei também que te arranjem o cabelo diariamente no céu. Obrigado por tudo minha querida saraquiteira», escreveu o defesa do Sporting, através do Instagram.

A mesma avó de Neto era, como o próprio fez menção a «Chico» e a «Hernâni», a dos também futebolistas Francisco Ramos, médio que atualmente representa o Nacional, da II Liga, e de Hernâni Ramos, este irmão de Francisco e que representa este ano o Távora, clube de Arcos de Valdevez que disputa os distritais de Viana do Castelo.