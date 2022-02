O diretor de comunicação do FC Porto, Rui Cerqueira, negou este domingo as acusações a si feitas pelo Sporting, após o clássico da 22.ª jornada da I Liga, realizado na sexta-feira, e anunciou que vai «desencadear processos judiciais» por difamação.

Numa nota oficial através da sua página pessoal na rede social Instagram, Rui Cerqueira considera serem «torpes e falsas» as acusações do emblema leonino, não correspondendo «à verdade dos factos».

Em causa está a confusão no parque do Estádio do Dragão, na noite de sexta-feira, após a declaração do presidente do Sporting, Frederico Varandas, na sala de imprensa.

O presidente dos leões foi abordado pelo vice-presidente do FC Porto, Vítor Baía, num momento em que se deu uma altercação que motivou mesmo a intervenção da polícia e de stewards.

No sábado, e no seguimento desses acontecimentos, o Sporting avançou com uma queixa-crime contra Vítor Baía, mas também contra o treinador Sérgio Conceição e contra Rui Cerqueira. Em comunicado, os leões acusaram os três elementos do FC Porto de «agressões verbais e tentativas de agressão física». No caso de Rui Cerqueira, que reagiu este domingo, os leões referiram que o diretor de comunicação «abalroou de forma violenta o presidente do Sporting, retirando-lhe da mão a carteira com o telemóvel, cartões pessoais de identificação e cartões de crédito, colocando-se de imediato em fuga» e que, «apesar da presença da polícia no local, o aparelho e os documentos não foram encontrados».

Também no sábado, o FC Porto reagiu, prometendo um «inquérito interno» e desmentindo as acusações de Frederico Varandas.