O judoca japonês Toshihiko Koga, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992, na categoria -71 quilos, faleceu esta quarta-feira, aos 53 anos.

Koga tinha sido submetido a uma cirurgia em 2020 e estava a receber tratamento médico oncológico, informou a emissora pública nipónica NHK.

Entre outras conquistas, o currículo de Koga conta com o outro nos campeonatos do Mundo de 1989 e 1991. Depois de uma breve reforma, voltou para competir na categoria -78 quilos e ganhou o ouro no campeonato mundial de 1995 no Japão e nos Jogos Olímpicos de Atlanta de 1996.

Reformou-se definitivamente da prática de alta competição em 2000, tendo-se tornado depois treinador do setor feminino antes de fundar a própria escola de judo, na qual treinou Ayumi Tanimoto, medalha de ouro em -63 quilos nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e em Pequim 2008.

Para muitos observadores, Koga foi considerado o melhor executante do ‘ippon seoi nage’, técnica na qual atira o adversário por cima do ombro. Pela sua plasticidade e competitividade, foi apelidado no Japão como o ‘Sanshiro da era Heisei (1989-2019)’, em homenagem ao protagonista judoca do romance ‘Sugata Sanshiro’, cuja adaptação cinematográfica foi a estreia do notável realizador Akira Kurosawa, em 1943.