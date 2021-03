Slavia Praga, Ajax e Villarreal completam o quadro dos quartos de final da Liga Europa depois desta noite terem garantido a qualificação para a próxima fase com vitórias, todos por 2-0, sobre, respetivamente, Glasgow Rangers, Young Boys e Dínamo Kiev.

Começamos por Glasgow onde o Rangers partia em vantagem depois de ter empatado em Praga por 1-1, mas os escoceses acabaram por deitar tudo a perder num jogo em que acabaram com apenas nove jogadores em campo. A equipa checa adiantou-se no marcador, aos 14 minutos, com um golo de Peter Olaynka, invertendo desde logo a vantagem na eliminatória.

Os católicos estavam obrigados a marcar, mas tudo se complicou, já na segunda parte, depois de uma entrada muito perigosa de Kemar Roofe que atingiu o guarda-redes do Slavia com a bota na face. Roofe foi expulso, enquanto Ondrej Kolar, maltratado, teve de ceder o lugar a Matyas Vagner. A perder e com menos um em campo, o Glasgow ainda sofreu novo revés quando Leon Balagun viu um segundo amarelo e também foi expulso.

A jogar contra nove, o Slavia acabou por matar a eliminatória com um segundo golo, aos 74 minutos, assinado por Nicolae Stanciu. A equipa checa segue, assim, em frente com uma vantagem acumulada de 3-1.

Mais fácil foi a qualificação do Villarreal que, depois de vencer por 2-0 em Kiev, voltou a vencer pelo mesmo resultado no La Ceramica. Gerard Moreno, com golos aos 13 e 36 minutos, marcou os dois golos do submarino amarelo.

A mesma receita para o Ajax que, depois de bater os Young Boys em Amesterdão por 3-0, foi à Suíça arrancar novo triunfo por 2-0. O brasileiro David Neres abriu caminho para o triunfo holandês, com o primeiro golo, aos 21 minutos, a passe de Tadic, enquanto o sérvio assinou o segundo, aos 49 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

Slavia Praga, Ajax e Villarreal juntam-se, assim, ao Manchester United, Granada, Arsenal, Roma e ao sensacional Dínamo Zagreb nos quartos de final da Liga Europa. O sorteio realiza-se já esta sexta-feira.