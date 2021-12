Depois da derrota do Sp. Braga B, a Oliveirense desperdiçou a oportunidade de chegar ao segundo lugar da série A ao perder no terreno do V. Guimarães B, por 2-1.

À semelhança da turma de Oliveira de Azeméis, também o Canelas escorregou nesta jornada, em casa do São João de Ver (1-1).

A Oliveirense está no terceiro lugar, com 23 pontos, seguida do Canelas, com 22.

Já o Torreense, na receção ao Oliveira do Hospital, venceu por 2-1 e consolidou o segundo posto da série B.

SÉRIE A

Resultados da 13.ª Jornada:

Sp. Braga B–Fafe, 1-2

Anadia–Felgueiras, 0-1

Sanjoanense–Pevidém, 2-0

Montalegre–Lusitânia Lourosa, 1-1

V. Guimarães B–Oliveirense, 2-1

São João de Ver–Canelas 2010, 1-1

Classificação:

1. Felgueiras, 25 pontos

2. Sp. Braga B, 24 pontos

3. Oliveirense, 23 pontos

4. Canelas, 22 pontos

5. Lusitânia, 22 pontos

6. São João de Ver, 21 pontos

7. Sanjoanense, 19 pontos

8. V. Guimarães B, 19 pontos

9. Fafe, 14 pontos

10. Montalegre, 13 pontos

11. Anadia, 12 pontos

12. Pevidém, 5 pontos

SÉRIE B

Resultados da 13.ª Jornada:

Cova da Piedade–Amora, 2-1

Vitória de Setúbal–União de Leiria, 0-2

Oriental Dragon–Alverca, 0-1

Caldas–Sporting B, 0-0

Real Massamá–União Santarém, 0-2

Torreense–Oliveira do Hospital, 2-1

Classificação:

1. U. Leiria, 30 pontos

2. Torreense, 23 pontos

3. Alverca, 20 pontos

4. Real, 19 pontos

5. Caldas, 19 pontos (- um jogo)

6. Amora, 18 pontos

7. Vitória Setúbal, 17 pontos

8. Cova da Piedade B, 14 pontos

9. Oriental Dragon, 13 pontos

10. Sporting B, 13 pontos (- um jogo)

11. U. Santarém, 9 pontos

12. Oliveira do Hospital, 8 pontos