Faz esta sexta-feira 60 anos que o Leixões venceu a Taça de Portugal ao FC Porto, nas Antas, por 2-0, num momento que foi recordado pelo emblema de Matosinhos com um dos heróis da conquista, ainda vivo, Oliveirinha.

O clube encontrou o autor do segundo golo da final - realizada a 9 de julho de 1961 - hoje com 87 anos. O atual treinador do Leixões, José Mota, conversou com Oliveirinha durante algum tempo e levou-lhe, de novo, às mãos, a Taça conquistada há seis décadas.

Oliveirinha fechou o marcador ante o FC Porto, depois de Silva ter marcado o golo inaugural dessa final.

A emoção foi bem visível por parte de Oliveirinha, no vídeo publicado pelo Leixões.