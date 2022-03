Com uma desvantagem de cinco golos praticamente utópica de reverter, o Sporting joga esta quarta-feira em Manchester, frente ao City, no duelo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (20 horas), muito pelo prestígio e pela honra entre a elite do futebol europeu.

Sem o castigado Matheus Nunes e também privado dos médios João Palhinha e Daniel Bragança e ainda de Pedro Gonçalves, todos por lesão, é certo que Ruben Amorim vai fazer pelo menos uma alteração face ao onze inicial que defrontou o Arouca – Matheus Nunes sairá de cena – mas pode haver mais alterações e até adaptações.

Zouhair Feddal e Pedro Porro são os dois jogadores do Sporting em risco de exclusão, algo que, do lado do Manchester City, acontece com o português João Cancelo e com o belga Kevin De Bruyne. Contudo, Cancelo está doente e o belga não deve ser titular, conforme referiu o treinador Pep Guardiola, na antevisão. Além destes, os defesas Rúben Dias e Nathan Aké, lesionados, também não constam nas opções, bem como o castigado Kyle Walker.

O Manchester City-Sporting tem arbitragem do turco Halil Umut Meler e arranca a partir das 20 horas desta quarta-feira, podendo ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.