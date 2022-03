O FC Porto volta à rota europeia esta quarta-feira, com a receção ao Lyon, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. O jogo tem início às 17h45, com o Estádio do Dragão como palco.

Sem o lesionado Wilson Manafá e com Wendell a cumprir castigo, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, tem o resto do plantel à disposição.

Por outro lado, há seis jogadores em risco de suspensão, caso vejam cartão amarelo ante os gauleses, esta tarde: Zaidu, Mbemba, Vitinha, Grujic, Otávio e Galeno. Do lado do Lyon, Boateng é o único jogador em risco, mas está lesionado e nem joga esta tarde, assim como Sinaly Diomandé e Rayan Cherki, igualmente lesionados.

O FC Porto-Lyon tem arbitragem do espanhol José María Sánchez e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.

Veja, na galeria associada, o onze provável do FC Porto.