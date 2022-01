Bernard Tomic já tinha avisado e esta quinta-feira confirmou-se mesmo que o tenista está positivo à covid-19.

Há dois dias, o tenista australiano protagonizou um momento insólito ao pedir uma pausa no jogo diante do russo Safiullin, por não se estar a sentir bem. Tomic garantiu acreditar que estava com covid e até fez uma proposta com a árbitra de cadeira, a brasileira Aline Rocha: «Tenho a certeza que nos próximos dois dias vou testar positivo, garanto-te. Pago-te um jantar se isso não acontecer. Caso contrário, pagas-me tu um jantar a mim», desafiou.

A juíza irá agora decidir se paga ou não o jantar ao tenista mas, a acontecer, não será nos próximos dias, já que Tomic está em isolamento no quarto de hotel.

«S into-me pior mentalmente do que fisicamente porque realmente estava motivado para voltar e mostrar ao público australiano que posso ser o tenista que eles esperam que eu seja. Estou desapontado que este vírus me impediu de fazer iss», disse ao The Age.

Recorde-se que o tenista deixou algumas críticas à organização do Open da Austrália, pela ausência de testes PCR.

Recorde o momento: