Épico!

Andy Murray qualificou-se esta quinta-feira para a terceira ronda do Open da Austrália, após uma batalha inacreditável com Thanasi Kokkinakis, concluída após cinco horas e 45 minutos de jogo (!) e às 4h05 da manhã de Melbourne.

A jogar em casa, Kokkinakis, número 159 do mundo, entrou melhor e triunfou nos dois primeiros sets: primeiro por 6-4 e depois no tiebreak, por 7-5.

Mas Murray, habituado a maratonas – na primeira ronda tinha deixado para trás Matteo Berrettini após quatro horas e 49 minutos, também em cinco sets –, partiu para a remontada.

O tenista escocês, vencedor de três Grand Slams e atual número 66 do mundo, resgatou o terceiro parcial também no tiebreak (7-5), fechado após um erro clamoroso de Kokkinakis, com um smash falhado de forma pouco habitual. Murray chegou a estar a perder por 5-2 neste set.

Murray continuou por cima no quarto set, por 6-3, e a decisão ficou adiada para um quinto e último set decisivo. Aí, o escocês foi mais forte e quebrou o serviço do adversário a 5-5 no marcador. Com 6-5 favorável, o serviço de Andy fez o resto e tornou-se no primeiro tenista da Era Open a vencer dez jogos em torneios de Grand Slam após perder os dois primeiros sets. Superou os registos de Todd Martin e Roger Federer.

10 - Andy Murray is the first player in the Open Era to win 10 Grand Slam matches after having lost the opening two sets (surpassing Todd Martin and Roger Federer, nine each). Warrior.@atptour @ATPMediaInfo | #AusOpen2023 #AustralianOpen pic.twitter.com/Y2aEhQf2ZC — OptaAce (@OptaAce) January 19, 2023

No segundo jogo mais longo da história do Australian Open, só superado pela final de 2012 entre Novak Djokovic e Rafael Nadal, que durou cinco horas e 53 minutos, Andy Murray, com 35 anos e uma anca de metal, após anos de calvário ao nível de problemas físicos, foi mais forte que Kokkinakis e apurou-se para a próxima ronda: o espanhol Robert Bautista-Agut é o próximo adversário.

5h 25m - Andy Murray - Thanasi Kokkinakis is now the second-longest match at the Australian Open in the Open Era (5 hours and 25 minutes): the only longest is the 2012 final between Novak Djokovic and Rafael Nadal (5 hours and 53 minutes). Battle.#AusOpen2023 — OptaAce (@OptaAce) January 19, 2023

Este jogo torna-se também o mais longo da carreira de Andy Murray, superando a "batalha" com Juan Martin Del Potro em 2016, na Taça Davis, que durou cinco horas e sete minutos.