Parecia que Alexander Zvererv não ia dar quaisquer hipóteses ao espanhol Carlos Alcaraz, número dois do ranking ATP e segundo cabeça de série do Open da Austrália, mas a verdade é que o jovem tenista espanhol ofereceu boa réplica e obrigou o alemão a suar para chegar às meias-finais do Open da Austrália.

O tenista alemão esteve perto de fechar o encontro dos quartos de final em apenas três sets, depois de vencer os dois primeiros com os parciais de 6-1 e 6-3 e de chegar a 5-2 no terceiro.

Foi nessa altura que Alcaraz despertou: conseguiu quebrar o serviço a Zverev pela primeira vez e embalou até fechar o set com 7-6 (6 2).

Zverev, que precisou de jogar mais minutos para chegar a esta fase, começou a acusar o desgaste físico, o quarto set voltou a ser equilibrado, mas o tenista alemão, com recurso à sua forte esquerda, acabou por quebrar o serviço do espanhol e reclamou a vitória no quarto set por 6-4.

Foi a primeira vez que Zverev ganhou a um adversário do top-5 do ranking ATP num torneio Grand Slam.

O tenista alemão vai, agora, defrontar o russo Daniil Medvedev que, horas antes, tinha vencido o polaco Hubert Hurkacz por 3-2, numa maratona de quase quatro horas. O russo, número três do mundo, afastou o português Nuno Borges nos oitavos de final do torneio.