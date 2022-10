Quem o Vasco Fernandes pensa que é para fugir da mesmice e ler na perfeição o que foi visto em campo na vitória do Sporting por 3 a 1 frente ao Casa Pia? Um absurdo. Aguardo ansiosamente por um pedido de desculpa.



Foi seguramente das melhores entrevistas pós-jogo em Portugal nos últimos anos. Causou uma senhora dor de cabeça para jornalistas e comentaristas. Elevou a fasquia e "desviou" o foco daquilo que lamentavelmente ocorreu fora das quatro linhas em Alvalade.



Declarações que surpreendem, mas nem tanto. Basta vermos com atenção o que a equipe muito bem dirigida por Filipe Martins tem feito neste arranque temporada. As palavras na flash-interview são reflexo do trabalho diferenciado iniciado ainda em 2020.



É pena que a análise fundamentada do capitão dos casapianos tenha sido rapidamente ofuscada por aquilo que o futebol tanto abomina, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais normaliza: a violência, especialmente nas arquibancadas.



Infelizmente, ao invés de pormenorizarmos a coragem e a organização do Casa Pia, destacamos a truculência e o despreparo da força policial. Praticamente ignoramos a volta por cima de Rúben Amorim dentro da partida para discutirmos o descumprimento da regra por parte de alguns torcedores e, sobretudo, o infeliz comunicado do Sporting.



Sugiro, então, que o Vasco Fernandes se cale a partir de agora e jogue à bola. Pense única e exclusivamente no próprio umbigo. Não precisamos de profissionais acima da média dando lições de forma pública.

Favor respeitar a nossa mediocridade.

* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil