«Balolas» é um artigo de opinião de Paulo Pereira, jornalista da TVI, que escreve neste espaço de duas em duas semanas.



Aposta arriscada, mas sobretudo surpreendente. José Peseiro é o novo selecionador da Venezuela. Até aqui tudo bem, sendo um treinador desempregado, Peseiro era livre de escolher o seu futuro. Mas assumir o cargo colado à ideia de que foi uma escolha do ditador, causa-me estranheza.



Principalmente porque tenho José Peseiro como um homem sério e de princípios. Jorge Sampaoli foi a primeira opção mas, por ser demasiado caro, e já de malas feitas, acabou por ficar «pendurado». O treinador português terá sido imposto pela cúpula ministerial por ser mais barato. A mesma cúpula que diariamente esbanja dinheiro e que deixou a Venezuela no estado em que todos sabemos. Adiante.

A Vinotinto, como é conhecida, é atualmente a 25ª classificada no ranking mundial. O primeiro objetivo de José Peseiro passa por qualificar a Venezuela para o Campeonato do Mundo do Qatar. Terá muito trabalho pela frente, até porque primeiro tem de começar por conhecer os jogadores e toda a realidade que envolve o dia-a-dia da Seleção Venezuelana. Do seu lado, Peseiro terá a comunidade portuguesa no país, agora em menor número devido ao êxodo no país, tendo em conta a situação económica e, por consequência, social.

José Peseiro foi apresentado como o técnico com melhor currículo que os venezuelanos tiveram até hoje. Para ele, esta é a segunda experiência enquanto selecionador, depois de ter comandado a Arábia Saudita, entre 2009 e 2011.



Treinador experimentado, José Peseiro estava sem trabalhar depois de ter deixado o Sporting na temporada passada. Este é mais um grande desafio que terá pela frente, numa carreira em que conta com três troféus: Supertaça de Espanha, Taça da Liga em Portugal e Campeão do Egito.

Boa sorte mister, que bem vai precisar.



«Balolas» é um artigo de opinião de Paulo Pereira, jornalista da TVI, que escreve neste espaço de duas em duas semanas.