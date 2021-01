Rafael Camacho foi a principal figura do triunfo do Sporting B contra o Oriental, a contar para o Campeonato de Portugal.



O extremo recrutado ao Liverpool no ano passado fez um golaço e abriu o marcador a favor dos leões. Na cobrança de um livre direto, Camacho enviou a bola ao ângulo da baliza contrária, sem hipóteses defesa para André Marques.



Um autogolo e novo golo de Rafael Camacho permitiram ao conjunto de Filipe Celikkaya triunfar. Refira-se que Herlander e Vítor Fati foram os autores dos golos do Oriental.



O golo de Camacho: