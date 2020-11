O reencontro com o FC Porto deixou marcas em Bruno Costa. Antes de mais, no nariz. O médio do Paços de Ferreira, campeão pelos dragões na época passada, levou uma pancada de Matheus Uribe aos 15 minutos e teve de receber assistência. Acabou por recuperar e jogou os 90 minutos, marcando até um golo de penálti.



Bruno Costa colocou numa rede social a imagem do massacrado nariz e já sabe que não terá de ser alvo de uma intervenção cirúrgica, de acordo com o apurado pelo Maisfutebol. O médio treinará e jgará com uma máscara de proteção nos próximos tempos. Apesar da violência do lance, Uribe não foi admoestado pelo árbitro Nuno Almeida.



Bruno Costa jogou no FC Porto de 2009 a 2019, conseguindo ainda estar em 13 jogos oficiais na equipa principal. Agora está na Mata Real emprestado pelo Portimonense.