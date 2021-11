Vitorino Antunes recorreu às redes sociais para explicar o sucedido no Funchal, após o Marítimo-Paços de Ferreira, e do qual saiu a chorar.

O lateral-esquerdo revelou que o estado de alma teve a ver com uma atitude vinda da bancada.

«Esta é a minha terceira passagem pelo Paços de Ferreira, um clube que sempre me deu tudo e eu sempre tentei dar o melhor de mim. Um clube pelo qual tenho um sentimento especial, mas hoje, pela primeira vez, me senti impotente, não pelas críticas ou palavras, isso quem anda no futebol tem que saber viver com isso, mas sim pela atitude desprezível de um adepto. Repito um único adepto com gestos inaceitáveis!!! Eu aceito tudo menos ameaças…», escreveu Antunes.

O defesa prosseguiu: «Hoje vou triste, mas quero aqui deixar um agradecimento aos adeptos que vieram até à Madeira e dizer que no próximo jogo precisamos deles mais que nunca. Da minha parte sempre vou dar tudo, a vida se for preciso e critiquem o que quiserem, mas apoiem também porque todos somos paços e só juntos vamos conseguir grandes vitórias!!!»