«O Paços também tem internacionais de outros países, como é o caso de Eustássio». A frase é de Jorge Jesus, treinador do Benfica, proferida esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os «castores», relativo à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. O treinador queria referir-se, obviamente, ao canadiano Stephen Eustáquio, mas o departamento de marketing do clube da Capital do Móvel não perdoou e procura agora tirar dividendos da gafe do adversário.

«Se o internacional Eustássio foi convocado para o jogo com o Benfica? Não, mister JJ. Mas a camisola dele está com uma promoção exclusiva na Loja Online», escreveu o Paços de Ferreira numa publicação no Twiiter em que Eustáquio, com um bigode mais proeminente, aparece disfarçado de «Eustássio», vestido com um equipamento mexicano e com um sombrero na cabeça.

Ora veja: