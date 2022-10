César Peixoto já não é o treinador do P. Ferreira.O técnico foi afastado do comando técnico dos castores logo após a eliminação da Taça de Portugal, ao perder por 2-0 com o V. Setúbal.

De resto, na conferência de imprensa, Peixoto assumiu que a partida deste domingo poderia ter sido a última no comando da equipa.

Ao fim de 10 jogos, os pacenses ainda não somam qualquer vitória e além de estar fora da Taça, é o penúltimo classificado da Liga, com apenas dois pontos somados em nove jornadas.

O comunicado do P. Ferreira:

«A direção do FC Paços de Ferreira SDUQ Lda. comunica o término das funções da equipa técnica liderada pelo mister César Peixoto.

Ao mister César Peixoto e à sua equipa, a direção do FC Paços de Ferreira SDUQ Lda. deixa um agradecimento pelo profissionalismo e dedicação demonstrados desde a chegada ao clube, e deseja as maiores felicidades e sucessos para o futuro.»