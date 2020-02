Um total de onze jogadores vai falhar a 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol devido a castigo. Famalicão, Belenenses e Vitória de Setúbal, com dois jogadores cada, são os clubes mais visados pelas ações disciplinares da última ronda.

Do Famalicão, Gustavo Assunção viu o nono amarelo e Patrick foi expulso em Paços de Ferreira após o apito final. Ambos são ausências para a receção ao Sporting, na próxima terça-feira (20h00). Do lado dos leões, Wendel viu o quinto amarelo ante o Boavista e falha a deslocação a Vila Nova de Famalicão.

Já o quinto cartão amarelo a Show e a Nuno Coelho ante o Marítimo deixa o Belenenses com dois suspensos confirmados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol para o jogo em Vila do Conde, ante o Rio Ave, no sábado (18h00).

Artur Jorge e Hildeberto, que também viram, cada um, o quinto cartão amarelo ante o Sp. Braga, falham a deslocação de sexta-feira a Portimão (20h30).

O Boavista tem Neris como baixa certa para a receção ao Gil Vicente, às 20h30 de sábado, após o quinto amarelo visto em Alvalade.

O Paços de Ferreira não pode contar com Denilson, expulso após o fim do jogo com o Famalicão, para o jogo na casa do Desportivo das Aves, no domingo (15h00).

Já no Sp. Braga, está castigado Bruno Wilson, para a deslocação de domingo (17h30), ao Funchal, para defrontar o Marítimo. O central viu o quinto amarelo frente ao V. Setúbal.

No Santa Clara, Rafael Ramos, expulso em Moreira de Cónegos, falha a receção ao FC Porto, na segunda-feira (19h30, hora de Portugal Continental).