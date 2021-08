Mesmo depois do triunfo por 1-0 na primeira mão, Jorge Simão reconheceu que são «muito reduzidas» as possibilidades de o Paços de Ferreira afastar o Tottenham e chegar à fase de grupos da Liga Conferência.



O treinador dos castores falou mesmo em «10 por cento de possibilidades» de sucesso da sua equipa, sem deixar de dizer que «o Paços não vai abdicar do direito conquistado de lutar» por mais prestígio internacional.

«Se eu tivesse que apontar números, diria, antes da primeira mão, que teríamos uns cinco por cento [de possibilidades de êxito] e agora uns 10. As possibilidades de passar são baixas, mas elas existem e vamos lutar por elas», disse Jorge Simão, em conferência de imprensa, vincando que «a responsabilidade está toda do lado do adversário».



O técnico dos pacenses afirmou ainda ser «escusado frisar as diferenças abismais entre as duas equipas«, insistindo que «a vantagem do Paços é magra».

«As nossas possibilidades são muito reduzidas, mas existem e vamos lutar por elas», repetiu, fazendo questão de enaltecer o «muito respeito» do Paços por esta nova competição, entendida como uma forma de «conquistar algum prestígio para Portugal, para o clube, a região e o município».

«Não nos diz respeito aquilo que os outros pensam. Foi um direito conquistado pelo Paços e isso é uma coisa de que não vamos abdicar», sublinhou, em resposta ao sentimento de quase indiferença dos adeptos ingleses relativamente a esta competição e ao jogo de quinta-feira.

Jorge Simão, aliás, procurou sempre pesar as palavras, para evitar, como fez questão de dizer, «acicatar o adversário» antes de um reencontro em que os ingleses, em desvantagem na eliminatória, devem ir a jogo com alguns dos seus melhores elementos.

«Acredito que o Harry Kane poderá jogará e penso que não será o único a reforçar aquele onze que nos defrontou. Amanhã [quinta-feira] poderão estar mais alguns nomes, é uma crença e nada mais do que isso. Nós jogamos consoante aquilo que temos e a estratégia que trazemos», concluiu.



Maracás recuperou de lesão e integrou a comitiva do Paços de Ferreira, podendo ser utilizado. O jogo está agendado para esta quinta-feira, às 19h45, em Londres.