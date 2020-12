O futebolista português Filipe Soares recuperou da covid-19, reintegrou os treinos no Moreirense e já pode ser opção para defrontar esta terça-feira o Paços de Ferreira (21h45), no duelo de acerto de calendário, da sétima jornada da I Liga.

Fonte do clube cónego confirmou, à agência Lusa, a recuperação do jogador, que diminuiu o leque de indisponíveis para o treinador César Peixoto. Pedro Nuno, Pedro Amador, Sori Mané, Lucas Rodrigues, Yan e Abdu Conté são baixas, os primeiros três com lesões de longa duração.

Este é um jogo importante nas contas da Taça da Liga, para a qual se vai apurar ou a equipa minhota ou os pacenses. Um deles juntar-se-á a Sporting, Sp. Braga, Benfica, V. Guimarães, Estoril e Mafra.