O futebolista Alberth Elis, do Boavista, testou negativo à covid-19 no último exame realizado nas Honduras, está de volta a Portugal e vai reintegrar os trabalhos na tarde desta terça-feira, confirmou o Maisfutebol com fonte do emblema axadrezado.

O internacional hondurenho de 24 anos tinha testado positivo ao novo coronavírus há quase três semanas e teve de cumprir isolamento no país natal, ao qual tinha chegado para representar a seleção.

A equipa orientada por Vasco Seabra prepara o jogo do próximo domingo, em Vila do Conde, ante o Rio Ave, com mais duas opções ofensivas garantidas face ao duelo com o Belenenses. É que, além de Elis, Yusupha regressa após ter cumprido um jogo de castigo ante os azuis: o gambiano tinha sido expulso em Vizela, para a Taça de Portugal.

A recuperar de problemas físicos estão Paulinho e Hamache, além de Miguel Reisinho, que tem uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo e enfrenta longa paragem.