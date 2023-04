Nuno Lima, jogador do Paços de Ferreira, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o FC Porto por 2-0 na 29.ª jornada da Liga:

[Jogo ficou mais difícil a partir da expulsão do Holsgrove...]

«Acho que com 11 para 11 estivemos muito bem. Conseguimos controlar os ataques do FC Porto, sabíamos o que vinham explorar e trabalhámos bem isso. Fomos felizes enquanto estivemos 11 para 11. Depois, tornou-se mais difícil.

Mas a equipa bateu-se muito bem. Sabíamos que fisicamente teríamos algumas dificuldades por estarmos a jogar com menos um, mas há que realçar a alma e a entrega que a equipa teve no jogo.

[FC Porto tentou recorrentemente colocar bolas nas costas dos centrais...]

«A profundidade é uma parte do jogo que eles trabalham muito bem. Conseguimos controlar muito bem, umas vezes em fora de jogo e noutras limpando as situações de perigo. Obviamente, não conseguimos limpar todas também devido ao facto de estarmos com menos um, mas foi um bom trabalho defensivo.»

[Momento do penálti que cometeu sobre André Franco]

«É uma situação normal de jogo. Estávamos os dois a olhar para a bola. Toquei no pé do jogador sem a intenção de o magoar e não o tirei da jogada. A bola nem estava na posse dele, mas cabe aos árbitros decidirem. Eu estou aqui a fazer o meu trabalho.»

[Luta do Paços pela permanência mais complicada?]

«Durante este ano nunca foi fácil. Quando estávamos com dois pontos, ninguém nos dava hipóteses, consideravam-nos mortos. Temos uma tarefa mais difícil, mas não vamos desistir. Vamos lutar até ao último jogo. Enquanto houve esperança, vamos lutar por este símbolo.»