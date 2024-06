Os portugueses Rodrigo Mora e Geovany Quenda integram o onze ideal do Europeu de Sub-17 que terminou na passada quarta-feira, no Chipre, com a Itália a bater Portugal, na final, por 3-0.

Os italianos contribuem com cinco jogadores para este onze especial, liderados por Francesco Camarda, avançado do Milan que também foi eleito melhor jogador do torneio.

Rodrigo Mora, avançado do FC Porto, que terminou o torneio como melhor marcador, com cinco golos marcados, aparece no meio-campo, enquanto Geovany Quenda, avançado do Sporting, completa o trio de ataque com Camarda e o dinamarquês Chido Obi.

O onze ideal do Euro Sub-17: Massimo Pessina (Itália); Emanuel Benjamin (Itália), Kacper Potulski (Polónia), Noah Markmann (Dinamarca) e Cristian Cama (Itália); Rodrigo Mora (Portugal), Vasilije Kostov (Sérvia) e Mattia Liberali (Itália); Geovany Quenda (Portugal), Chido Obi (Dinamarca) e Francesco Camarda (Itália).