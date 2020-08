O Paços de Ferreira anunciou a contratação de Bruno Costa.

O médio de 23 anos chega à «capital do móvel» a título de empréstimo.

Recorde-se que Bruno Costa transferiu-se em janeiro passado a título definitivo para o Portimonense, com o FC Porto a manter-se com 50 por cento do passe.

Na última época, antes das 17 presenças pelo Portimonense, participou em seis jogos ao serviço do FC Porto, dois deles para a Liga, tendo, por isso, feito parte da lista de campeões nacionais.