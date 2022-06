O escocês Jordan Holsgrove, que alinhava no Celta de Vigo, é reforço do Paços de Ferreira e foi a grande surpresa do arranque dos trabalhos, esta segunda-feira.

O médio de 22 anos, formado no Reading, fez praticamente todo o percurso como sénior em Espanha. Em 2019/20, representou o Atlético Baleares e, na época, seguinte, rumou ao Celta, onde atuou maioritariamente na equipa B.

Holsgrove estava em final de contrato com o emblema espanhol e assina um vínculo válido até junho de 2025 com os castores.

O Paços de Ferreira terá de ir ao mercado para colmatar as saídas de vários dos habituais titulares. Os centrais Maracás e Marco Baixinho terminaram contrato e deixaram a equipa, tal como o extremo Hélder Ferreira e Nuno Santos, este último porque estava cedido pelo Benfica.

Denílson, apesar de ainda ter contrato com os pacenses, está de saída, assim como Diaby, que também integra o lote de transferíveis. Os dois jogadores brasileiros, de resto, já estiveram ausentes dos exames médicos desta segunda-feira.

César Peixoto contou com 27 jogadores neste primeiro dia, numa lista que inclui dois ex-juniores (Miguel Mota e Pio) e cinco jogadores que regressam após empréstimo (Simão Rocha, Bruno Silva, Pedro Martelo, Dor Jan e Zé Oliveira).

À agência Lusa, o técnico pacense assumiu que faltam chegar vários reforços e o plantel não deverá exceder os 26 elementos, incluindo os guarda-redes.

O Paços de Ferreira trabalha no relvado na quarta-feira, no estádio Capital do Móvel, palco do primeiro de nove encontros particulares, no sábado, dia 2 de julho, diante da seleção amadora concelhia.