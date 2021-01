O guarda-redes Simão Bertelli está de regresso ao Operário Ferroviário, do Brasil, depois de ter representado por empréstimo o Paços de Ferreira, anunciou esta quinta-feira o emblema dos «castores».

Numa curta nota publicada nas redes sociais, o emblema pacense anuncia «a revogação antecipada do contrato de empréstimo do guarda-redes Simão Bertelli com o Operário Ferroviário».

No Paços, Simão Bertelli disputou apenas sete jogos oficiais, todos em 2019/20, num final de época que ficou marcado por uma grave lesão no tendão de Aquiles.

Esta temporada, já recuperado da cirurgia a que foi sujeito, o guarda-redes brasileiro só por uma vez integrou a ficha de jogo, tendo sido suplente não utilizado no estádio do Dragão, diante do FC Porto, para a Taça da Liga.

Com esta saída, o Paços conta para a baliza com os brasileiros Jordi, habitual titular, e Michael Fracaro e ainda o internacional sub-18 José Oliveira.