Novamente apontado ao FC Porto como possibilidade para colmatar a vaga deixada por Sérgio Oliveira, Stephen Eustáquio continua comprometido com o Paços de Ferreira, garantiu o treinador César Peixoto. «O comportamento do Stephen tem sido fantástico. É um jogador inteligente, que percebe rápido o que se pretende, noto-o motivado e comprometido. É um jogador importante para nós e estou contente com ele», disse o treinador dos pacenses na antevisão ao jogo deste domingo com o Famalicão.

Peixoto garantiu que o Paços será fiel às suas ideias no duelo da ronda inaugural da segunda volta, não obstante as várias ausências no ataque. «Os jogadores serão diferentes, mas as ideias iguais. Alterar pode criar dúvidas nos jogadores. Temos mexido na equipa, mas, como já disse, confio em todos e os jogadores vão dar uma boa resposta. O que vai mudar são as características dos jogadores, o que aqui e ali pode afetar a dinâmica da equipa, mas em 80 por cento será igual. A equipa está confiante e a crescer», vincou.

César Peixoto elogiou o Famalicão - «uma boa equipa com grandes valores individuais» - considerando mesmo que a classificação dos minhotos (16.º lugar) não corresponde ao valor da equipa.

Para o jogo deste domingo, os pacenses não poderão contar com os lesionados Jordi, Jorge Silva e João Vigário, bem como Denilson Júnior, por castigo, e outros jogadores devido à covid-19. Maracás, Luiz Carlos, Nuno Santos e João Pedro voltam às opções, mas Peixoto falou especificamente sobre este último. «O João Pedro [afastado do jogo com o Benfica após um teste positivo ao coronavírus] é uma dúvida, não sei se poderá aguentar 60 ou 70 minutos ou se será melhor começar no banco. Tivemos de criar alternativas, mas é evidente que prefiro ter todos os jogadores disponíveis», concluiu.