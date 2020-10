Sem Pepa, positivo à covid-19, foi Samuel Correia, adjunto, a antever a partida do Paços de Ferreira frente ao Santa Clara, da quarta jornada da Liga.

O técnico de 40 anos admitiu que a semana dos pacenses não foi normal devido à ausência do treinador principal.

«Tentámos que fosse uma semana normal, mantendo um contacto permanente na planificação e diretrizes com o nosso timoneiro. Mas é uma falta muito grande, é o líder, a pessoa que nos influencia a todos. Devo salientar todas as pessoas que estiveram connosco, a entreajuda muito grande entre todos, os jogadores tiveram um trabalho inexcedível, com responsabilidade e qualidade no trabalho», disse, citado pela Lusa.

Ainda assim, Samuel frisa que o objetivo dos castores é vencer: «Mais um desafio para nós, não pelo Santa Clara ainda não ter perdido ou sofrido golos, mas pela oportunidade de demonstrarmos o que de bom temos vindo a fazer. Queremos capitalizar as boas exibições com pontos, reconhecendo que é um adversário muito difícil, uma equipa que começou o campeonato de forma fantástica.»

Samuel Correia confirmou que o reforço Dor Jan pode ir a jogo, ao contrário de Simão Bertelli, David Suahele, Jorge Silva e Simão Rocha, lesionados.