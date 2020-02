Pepa anunciou que o Paços de Ferreira vai encarar a receção ao Boavista com «grande responsabilidade», advertindo para os perigos das segundas bolas, no jogo da 20.ª jornada da Liga marcado para esta sexta-feira.

Em conferência de imprensa, o treinador dos «castores» identificou no Boavista «um ADN de agressividade positiva, aliado a um apoio muito forte dos adeptos em todos os campos», afirmando que cabe ao Paços encontrar as soluções para ultrapassar as dificuldades e chegar à vitória.

«Cabe-nos encontrar os caminhos e estar muito precavidos para a segunda bola e a reação à perda, porque a maioria dos golos nasce dessas situações de erros individuais, transições e bolas paradas», disse Pepa.

O técnico pacense disse ver no Boavista «uma equipa que não se sente desconfortável sem bola ou de frente para o jogo» e que é «fortíssima nas transições e bolas paradas», apresentando pontos de contacto com o sistema antes desenvolvido por Lito Vidigal, substituído por Daniel Ramos.

«Aquilo que vimos do Boavista agora era um sistema diferente, em 4x3x3, assumido publicamente pelo Daniel [Ramos], mas a verdade é que os resultados não estavam a surgir. Há algum conforto da equipa neste sistema (5x4x1), não vou chamar antigo, mas que já tinha sido utilizado, sempre com nuances e dinâmicas diferentes, de acordo com as ideias do Daniel, e a equipa voltou às vitórias», afirmou.

O Boavista venceu os dois últimos encontros e não sofreu qualquer golo, mas Pepa garantiu que o Paços «encara cada jogo com grande responsabilidade» e «sempre focado nos três pontos».

O central Marco Baixinho, a cumprir castigo, é a única ausência confirmada no plantel à disposição de Pepa, subsistindo dúvidas sobre a utilização do lateral direito Bruno Santos, ausente por lesão nos últimos três encontros.