Pepa, treinador do Paços de Ferreira, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (0-2), no Estádio do Dragão, em jogo da 23.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- Esperávamos mais, mas acima de tudo, podia vir aqui dizer que a nossa segunda parte foi má e que baixámos, mas não, há que dar os parabéns ao FC Porto. Encostou-nos lá atrás, teve mérito e isso fez com que nós, em alguns momentos, acusássemos cansaço, desgaste físico e desgaste emocional de não estar a conseguir ter bola.

- Acabámos por sofrer o primeiro golo que custa sofrer desta maneira. Estávamos ainda a posicionar-nos para o canto e o Sérgio [Oliveira], inteligente, coloca a bola no primeiro poste e o Pepe faz um bom golo. Isto não é retirar mérito, é o cansaço. Faltou-nos a capacidade de ter bola como tivemos na primeira parte porque o quando nos empurram para trás o desgaste emocional proporciona esse tipo de situações de alguma desconcentração.

[O Paços segue no quinto lugar com mais seis pontos]

- Olhamos para nós e para aquilo que conseguimos controlar, que é o jogo, o treino, a semana de trabalho. Queríamos pontuar aqui, mas não conseguimos. Rapidamente vamos preparar o próximo jogo.