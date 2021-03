Marchesín, guarda-redes do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Paços de Ferreira (2-0), em jogo da 23.ª jornada da Liga:

- Estou muito contente pelo rendimento da equipa. É uma equipa muito organizada. Somos justos vencedores e conquistámos três pontos muito importantes.

- Estar numa equipa muito grande, muitas vezes o adversário chega pouco à baliza, mas é muito importante estares concentrado durante os noventa minutos.



[Mais conhecido no México do que na Argentina?]

- Gostaria de ser mais reconhecido na Argentina, mas não estou chateado. Está relacionado com eu ter jogado no maior clube do México.