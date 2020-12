FIGURA: Luis Díaz

Marcou o segundo golo do FC Porto e coroou uma exibição individual sublime com um remate certeiro que se revelou decisivo. Foi o motor para a «final four». Entrou com tudo em jogo, com vontade de mostrar serviço, de marcar e assim seria. Quase o fez aos quatro minutos, mas apareceu Jordi a negar-lhe a vontade, tal como no lance mais habilidoso do encontro, criado por Corona.

MOMENTO: o golo de Malang Sarr (73m)

Foi um desbloqueio total no marcador e no jogo, para 20 minutos finais interessantes e de expectativa total no marcador. Na segunda vez que jogou a titular ao lado de Pepe, ao seu 11.º jogo de azul e branco, assinou a estreia a marcar com o 1-0.

OUTROS DESTAQUES

Corona: foi um dos grandes agitadores do jogo ofensivo do FC Porto (quando não) e foi-se mostrando de forma progressiva nos lances de maior perigo da equipa. O passe por alto para Luis Díaz quase dava um golo de génio ao minuto 56. Os cruzamentos, após dribles vistosos, deixaram a defensiva pacense em maior sentido.

João Amaral: muito certo e responsável na missão, desde a interpretação defensiva à ofensiva. Quase era coroado com um golo numa, se não a melhor, uma das jogadas do encontro.

Pepe: quase dois meses depois, o regresso e implacável. Nem sempre teve o maior dos trabalhos, mas a sua presença deu outra solidez defensiva e, nos lances de bola parada no ataque, ajudou a desequilibrar: exemplo claro é o cabeceamento que obriga Jordi a socar, antes do golo de Sarr. Acabou substituído com queixas após ter chocado com Toni Martínez.

Adriano Castanheira: entrou pouco antes do golo de Malang Sarr e assinou o 2-1 que manteve o duelo aberto até final.