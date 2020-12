Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a passagem à final four da Taça da Liga alcançada frente ao Paços de Ferreira:



«Acho que foi um bom jogo, muito competitivo. bom jogo. Tínhamos pela frente uma equipa que sabe o que faz, sobretudo em organização defensiva. Cabia-nos desmontar essa organização.Tivemos 12 ou 13 oportunidades claras. No primeiro remate enquadrado o Paços marcou quando o jogo estava controlado. Foi uma vitória justíssima e o resultado peca por escasso.»



«Taça da Liga? A meta é ganhar todos os dias. Os jogos são importantes quando nos permitem ganhar títulos. Queremos este título, é um objetivo nosso assim como são as outras provas internas. Já fizemos o nosso trabalho na Liga dos Campeões e com tempo vamos olhar para isso. O mais importante agora é o jogo contra o Nacional.»



«Temos espírito de grupo fantástico e a nossa referência são jogos contra o Fabril, da Taça, o jogo da Liga dos Campeões com o Olympiakos. Não falo de resposta de qualidade técnica, porque essa é natural, mas falo do rigor, organização. Quem entra, percebe a nossa dinâmica. Temos um grupo muito comprometido, focado e isso deixa-me muito satisfeito.»