A Liga visita, na tarde desta sexta-feira, o Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, para verificar as condições do relvado, com vista a confirmar a necessidade ou não de uma possível intervenção temporária no mesmo.

Ao que o Maisfutebol apurou, o clube pacense já tinha sido notificado pelo organismo para uma interdição até à jornada seguinte - a jogar este domingo - face às condições menos positivas do relvado, na sequência do jogo com o Moreirense, realizado a 5 de janeiro. Contudo, na quarta-feira, o clube voltou a jogar em casa, ante o Famalicão, para a Taça de Portugal.

A próxima jornada caseira do Paços é a receção ao Gil Vicente, às 15 horas de domingo.

De notar que os regulamentos da Liga referem que esta deve avaliar o relvado «antes do início de cada época desportiva e nos meses de novembro, janeiro e março».

Caso se confirme a necessidade de intervir para uma melhoria no relvado, acontece o que, na época passada, foi necessário no Estádio Marcolino de Castro, casa do Feirense.